Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 26,9%

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Экспорт российского природного газа в страны дальнего зарубежья за четыре месяца на фоне отказа ряда европейских государств оплачивать поставки рублями снизился на 26,9% — до 50,1 млрд «кубов», сообщили в Telegram-канале «Газпрома». За этот период экспортёру пришлось снизить добычу газа на 2,5%, до 175,4 млрд «кубов». В компании подчеркнули, что энергоресурсы продолжают поставляться согласно подтверждённым заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд куб. м — на 26,9% (на 18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что вместе с тем на 60% увеличились поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Отмечается, что подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены на 6,9 млрд «кубов», по данным на 29 апреля, в связи с чем для достижения заявленных Евросоюзом целей в 90% заполненности хранилищ зарубежным компаниям необходимо закачать ещё 56 млрд «кубов» газа.

В «Газпроме» восполнение европейских ПХГ назвали серьёзным вызовом, поскольку объёмы закачки газа имеют суточные лимиты из-за ограничений технологических возможностей хранилищ. Также в компании подчеркнули, что объёмы доступного на европейском рынке газа зависят от спроса на энергоносители в Азии.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров.

После этого от оплаты в рублях отказались Чехия, Германия и Финляндия, а также Польша и Болгария, после чего «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа. Однако он подчеркнул, что расчёт бюджета России на будущее идёт с учётом такого сценария.

Экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, в свою очередь, выразил мнение, что в случае снижения потребления российского газа в Европе о полном прекращении поставок речи не идёт, однако и перенаправить невостребованные объёмы поставок в другие страны быстро, целиком и полностью не получится. В таком случае потери для России будут заметны в долгосрочной перспективе, считает специалист.

Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил о растущем спросе на поставки российского газа от потребителей из европейских стран. По состоянию на 30 апреля заявки на поставки газа составляют 71,7 млн кубометров.