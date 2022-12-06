Эксперты спрогнозировали стоимость российской нефти на фоне санкций Запада «Известия»: эксперты заявили о возможном подорожании нефти до $100 из-за ограничений G7

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Эксперты рассказали «Известиям», что на фоне введения западными странами потолка цен на нефть из РФ стоимость черного золота может вырасти выше $100 за баррель. Отмечается, что это произойдет в случае принятия законов в России, которые запретят отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения. Все эксперты при этом сошлись во мнении, что потолок цен на российскою нефть так или иначе приведет к ее удорожанию.

В качестве ответа на введение потолка цен для российской нефти в $60 за баррель РФ может разработать законодательные акты, которые будут ограничивать реализацию отечественного сырья странам и компаниям, поддержавшим антироссийские ограничения, — рассказал изданию замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Если же Россия решит перенаправить выпадающие поставки в Азию, то цена на нефть может закрепиться на текущем уровне в $85 за бочку, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Пробка из нефтяных танкеров ранее образовалась у берегов Турции после вступления в силу ограничения цен на нефть из России. Отмечается, что Анкара требует нового подтверждения страховки. Запад отказался страховать суда, которые перевозят российскую нефть в обход принятых мер.

Пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, был принят Евросоюзом еще в июне. Установку потолка цен на российское сырье на уровне $60 за баррель ЕС, страны G7, а также Австралия согласовали на прошлой неделе.