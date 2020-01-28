https://static.news.ru/photo/b6b8f228-416b-11ea-9c7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Эксперты подсчитали по регионам, сколько составит прибавка к пенсии после введения гарантированного пенсионного продукта. Больше всего повезёт москвичам — им добавят к пенсии 32,7 тыс. рублей.

В среднем же прибавка составит 16,5 тыс. рублей. На Сахалине пенсионеры смогут получать до 30 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiza.

Меньше всего прибавка составит в Туве — 7,8 тыс. рублей и Карачаево-Черкесии — 9,3 тыс. рублей. Но эти расчёты воплотятся в жизнь только при условии, что россияне будут ежемесячно откладывать на ГПП по 6% от своего дохода. Тогда средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек.

Примечательно, что большинство экспертов в такой доходности усомнились. Они уверены, что прибавка к пенсии не составит более 2%. Также добровольные пенсионные накопления зависят от внешних факторов. Помешать накопить достойную пенсию может экономический кризис, геополитические риски, обвал цен на нефть.

Чтобы инфляция не «съела» пенсионную надбавку, нужно 8-10% годовых вложений. А чтобы старость стала безбедной, пенсионеры должны получать не менее 300 тыс. рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в рабочей группе по изменению Конституции заявили, что индексация пенсий работающим пенсионерам возможна только при корректировке федерального закона. В связи с этим принятие президентских поправок индексацию не гарантирует.