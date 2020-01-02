https://static.news.ru/photo/cefbe87c-2dc5-11ea-90cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперты рассчитали, что рост ВВП на конец 2020 года составит 1,7%, инфляция — 3,4%. Средний курс рубля будет составлять 64,6 рубля за доллар.

Экономика вырастет за счёт реализации нацпроектов, повышение цен будет ниже таргета ЦБ из-за падения спроса, рубль ослабнет во втором полугодии из-за недостаточного притока иностранных инвестиций. Самый оптимистичный прогноз предрекает, что по итогам года рост экономики России увеличится на 2,1%, пишут «Известия».

Рост ВВП может достигнуть 1,9% благодаря увеличению реальных доходов населения, розничного кредитования, инвестиционной активности на фоне упрощённого доступа к кредитам. Но по самому пессимистичному прогнозу прирост ВВП может снизиться до уровня 0,9–1,1%. Причинами станут инерционность кредитной политики, снижение потребительского кредитования и реальных располагаемых доходов.

Повышение инфляции на 3,4% выше, чем ЦБ давал на 2019 год. Банк предполагал инфляцию от 2,9% до 3,2%. Минэкономразвития — 3,8%. Но уровень инфляции может достигнуть и 4% из-за увеличения бюджетных расходов и смягчения денежно-кредитной политики.

Сдерживающим факторам инфляции станет слабость внешнего и внутреннего спроса. Рост цен не превысит 3,4% из-за устойчивого курса рубля в начале года, стабильности цен на бензин и большого предложения на рынке товаров. В начале года темпы роста цен даже замедлятся до 2,5% из-за высокой базы года минувшего.

Но это будет временным явлением, летом цены снова будут расти из-за восстановления потребительской активности и роста зарплат. Темпы роста цен в наступившем году могут и снизиться до 2,5–3%.

Курс рубля может составить 60–65 рублей за доллар при стабильной нефти и умеренном росте экономики. В начале года нацвалюта укрепится и вернётся к верхней границе во втором полугодии. Основным риском будут оставаться санкции. Укрепление рубля будет происходить на фоне сохранения интереса инвесторов к вложениям в российские активы.

Но во втором полугодии спекулятивный интерес к вложениям снизится, из-за чего рубль начнёт умеренно слабеть.

Сократится приток денег на российский долговой рынок из-за меньшего потенциала снижения ключевой ставки Центробанка по сравнению с ушедшим годом. Укрепление рубля сдержат покупки Минфином в рамках бюджетного правила.

Дальнейшее укрепление рубля будет маловероятным из-за нестабильных отношений Китая и США. Поэтому стоит ожидать курс российской валюты от 65–67 рублей за доллар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на российскую нефть марки Urals, возможно, ждёт резкое падение. За год она может потерять почти $4 за баррель.