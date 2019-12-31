https://static.news.ru/photo/5578b3e4-2beb-11ea-9a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти в 2020 году будут определять геополитика, торговые войны и возможный выход стран из сделки ОПЕК+, считают эксперты. Многие сходятся во мнении, что цена, скорее всего, не будет опускаться ниже психологической отметки в $50 за баррель, однако сколько именно будет стоить «чёрное золото», оценивают по-разному.

Так, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что наиболее стабильным будет первое полугодие, когда цена будет колебаться в диапазоне $60-$65 за баррель Brent. Однако под конец 2020 года, если часть экономик всё-таки скатится в рецессию, стоимость нефти всё же может «просесть» ниже $50, но ненадолго, уверен эксперт.

Есть, впрочем, и негативные прогнозы, пишет «Газета.ru». Например, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что в 2020 году Россия и другие страны будут размышлять, стоит ли им оставаться в нефтяном картеле. С учетом торговых войн и санкций для России выход из сделки был бы закономерным решением, считает он. Однако расплачиваться за это придётся возвращением к котировкам $45-50.

Сбить цены способны и излишки британских нефтяных запасов, которые могут попасть на рынок вскоре после выхода страны из Евросоюза. Тогда на Великобританию перестанут распространяться нормативы по минимальному объёму резервов нефти и нефтепродуктов.

Впрочем, остальные эксперты более оптимистично смотрят в будущее. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что «чёрное золото» будет стоить от $60 до $70 за баррель.

В 2020 году, отмечает он, цены на сырьё, равно как и вектор развития мировой экономики, будут определяться отношениями между США и Китаем. Негативными факторами остаются риск введения Соединёнными Штатами санкций против китайских технологических компаний и неуверенность по поводу заключения полноценной торговой сделки Пекина и Вашингтона.

В свою очередь ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский полагает, что нефть Brent продолжит дорожать и может выйти выше рубежа в $70. Эксперт рассчитывает на оптимистичный сценарий: ограничения по добыче ещё будут действовать, а темпы роста мировой экономики могут ускориться, ведь Китай и США достигли промежуточных договорённостей.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минэнерго Александр Новак выразил уверенность, что в 2020 году Россия в будущем году может добыть 555–565 млн тонн нефти.