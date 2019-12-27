https://static.news.ru/photo/a88ba5de-28c4-11ea-bad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Россия в будущем году может добыть 555–565 млн тонн нефти, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

При этом он отметил, что точная цифра зависит от планов компаний, передаёт ТАСС.

Кроме того, он отметил, что к 2035 году Россия может производить 100–120 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Ранее NEWS.ru писал, что Новак оценил перспективы от соглашения ОПЕК+. По его словам, Россия должна постепенно принять решение о выходе из сделки. Таким образом российские компании смогут сохранить долю на рынке и реализовать другие перспективные проекты.