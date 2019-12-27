Россия в будущем году может добыть 555–565 млн тонн нефти, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
При этом он отметил, что точная цифра зависит от планов компаний,
Кроме того, он отметил, что к 2035 году Россия может производить 100–120 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
Ранее NEWS.ru писал, что Новак оценил перспективы от соглашения ОПЕК+. По его словам, Россия должна постепенно принять решение о выходе из сделки. Таким образом российские компании смогут сохранить долю на рынке и реализовать другие перспективные проекты.
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