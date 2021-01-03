Эксперты раскрыли отличие реальной инфляции от официальной в 2021 году

https://static.news.ru/photo/f7c9a17a-4e55-11eb-8773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Реальное увеличение цен отличалось от официальных данных в 2020 году до трёх раз. Такой вывод следует из опросов россиян.

Аналитики же предрекают в этом году достижение инфляцией пиковых значений уже в I квартале. Если в 2020 году официальная инфляция показывала умеренный рост, не превышая 4,5%, то реальное повышение цен достигло 14%, пишут «Известия».

Экономист Александр Исаков объяснил такое несоответствие усреднённой потребительской корзиной, однако она сильно отличается от домохозяйства к домохозяйству. Поэтому для одного человека персональная инфляция может быть выше средней, а для другого — ниже, считает эксперт.

Другой аналитик, Дмитрий Куликов, уверен, что в 2021 году ощутимый рост цен будет выше темпа, который зафиксирует Росстат. А воспринимаемая инфляция выше официальной не только в России, но и в еврозоне, где расхождение составляет 4-5%.

На конец следующего года инфляция составит порядка 4,5% , но своих пиковых значений — 5,25–5,5% — она достигнет уже в I квартале наступившего года, считают другие эксперты. Динамику цен будут сдерживать карантинные ограничения, из-за чего потребительский спрос окажется ниже обычного. Рост стоимости потребительской корзины составит 3,7%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начавшийся в 2020 году рост цен на недвижимость в РФ продолжится и в будущем году. Однако его темпы должны замедлиться и в итоге рост не превысит 12%.