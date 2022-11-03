В России спрогнозировали резкий рост продаж поддельного алкоголя Эксперты в алкогольной сфере допустили рост объемов поддельных спиртных напитков

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Эксперты в алкогольной сфере во время беседы с NEWS.ru допустили рост объемов поддельного спиртного. Поводом стало вчерашнее решение Минпромторга включить в список параллельного импорта почти 40 зарубежных брендов, том числе шотландский виски White Horse, американский виски Jack Daniels, немецкий ликер Jägermeister и барбадосский ликер Malibu.

Член Национальной наркологической лиги, психиатр и нарколог Василий Шуров считает, что в кавказских регионах, где часто подделывают алкоголь, будут производить еще больше контрафакта. А заказчики, в том числе сетевые рестораны, бары и магазины, будут предъявлять меньше требований к документации, так как параллельный импорт является новым и не до конца отрегулированным механизмом.

Такой алкоголь сможет проникнуть даже в сетевые магазины и рестораны. Ведь последним будет выгодно закупить его по более низкой цене, чем та, что раньше устанавливалась официальными поставщиками. По моему опыту, часто травятся именно элитным алкоголем. В клиники приводят людей буквально полуслепыми, — сказал эксперт.

В свою очередь директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз допускает два сценария развития событий. Первый: если закупать алкоголь продолжит небольшая группа из примерно 15–20 импортеров, которые и раньше официально ввозили спиртное в Россию, то ситуация в целом будет под контролем. Второй сценарий предполагает, что параллельный импорт разрешат широкому кругу компаний и тогда объемы контрафактного алкоголя в России значительно вырастут.

В любом случае считаю, что Минпромторг ориентировался на потребности бизнеса — ресторанов и магазинов, которые жаловались на сокращение объемов зарубежного алкоголя. Речь идет о марках спиртного, востребованных лишь у 10% потребителей, и последние на их отсутствие не жаловались, — добавил эксперт.

2 ноября Минпромторг внес в перечень товаров параллельного импорта алкоголь около 40 брендов. Сюда вошли:

шотландский виски White Horse ,

, американский виски Jack Daniels ,

, шотландский виски Johnnie Walker ,

, немецкий ликер Jägermeister ,

, барбадосский ликер Malibu ,

, ирландский ликер Sheridan’s ,

, американский бурбон Jim Beam ,

, шотландский виски Auchentoshan ,

, шотландский виски Bell’s ,

, ирландский виски Bushmills ,

, мексиканский ликер Kahlua.

О том, как в России растет потребления алкоголя, можно узнать из эксклюзивного материала NEWS.ru.