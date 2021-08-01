Эксперты назвали регионы, в которых чаще всего берут ипотеку

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Тюменская область лидируют среди регионов России по количеству выдаваемых ипотечных кредитов. В нижней части списка расположились Ингушетия, Дагестан и Крым, говорится в исследовании РИА Новости.

Как отмечают эксперты, 2020 год стал рекордным по количеству и суммарному объёму ипотечных кредитов. Это объясняется минимальными ставками и функционированием программ льготной ипотеки, к тому же недвижимость всегда считалась в России достаточно надёжным вложением средств, а сама ипотека стала одним из основных способов решения жилищного вопроса. В первой половине 2021 года эти факторы продолжали действовать, и по итогам года можно ожидать новых рекордов в этой области.

В первые пять месяцев 2021 года количество выданных ипотечных кредитов составило 759 тысяч, что на 45% больше, чем в январе - мае 2020 года. В денежном выражении объём рынка ипотеки за этот период составил 2,15 триллиона рублей против 1,27 триллиона рублей за аналогичный период 2020 года. Таким образом, число кредитов выросло на 70% по сравнению с прошлым годом.

Первое место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки занимает Ханты-Мансийский автономный округ — за последние 12 месяцев в регионе было выдано 44,8 ипотечного кредита на 1000 человек экономически активного населения. На второй строчке расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 43,2, за ним расположились Тюменская область (42,2), Новосибирская область (38,7) и Чувашия (38,6). В лидирующей группе также расположились Магаданская область (38,1), Удмуртия (37,1), Пермский край (36,9), Архангельская область (36,7) и Коми (36,6). Большое количество северных регионов в рейтинге эксперты объясняют сравнительно высоким уровнем денежных доходов.

Последнюю строчку в рейтинге заняла Ингушетия с показателем 5,3 ипотечного кредита на 1000 человек. Предпоследнее место занял Дагестан с показателем 6,2, на третьем с конца месте значится Крым (8,8).

Как отмечается в исследовании, самые крупные кредиты берут в Москве, где средний объём одного ипотечного кредита превышает 6,1 миллиона рублей, а также в Московской (4,2 млн рублей) и Сахалинской (4,1 млн рублей) областях. Последние места по размеру кредитов заняли Чечня (0,97 млн рублей) и Ингушетия (1,02 млн).

Эксперты отмечают, что ипотечные заёмщики берут всё более крупные кредиты, но вслед за сворачиванием льготных программ и ростом ставок выдача ипотеки может замедлиться, тогда как отстающие регионы продолжат развиваться. Это приведёт к уменьшению размера среднего кредита.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2022 года, но уже на новых условиях. Речь идёт о повышении ставки до 7% и понижении суммы кредита. Аналитики также прогнозируют повышение ставок по ипотеке до конца текущего года до 9% годовых. Это объясняется удорожанием фондирования для банков и трансформацией льготной ипотеки на новостройки. По прогнозам специалистов АКРА, ключевая ставка ЦБ к концу года увеличится на 0,75 п. п., до 5,75%. На этом фоне банки станут повышать ставки привлечения средств клиентов.