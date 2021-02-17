Эксперты оценили рост всех долгов РФ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/06a7b4b8-2230-11eb-a3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В 2020 году совокупный рост всех долгов России превысил 20 п.п. ВВП и увеличился с 121,4% до 145,7%. Данные Института международных финансов (IIF) приводит РБК.

В общий долг, о котором идёт речь, включены долги расширенного правительства, нефинансового сектора, домохозяйств и финансового сектора. Основной же вклад внесён долгами отечественных компаний, что привело к снижению DGG на 3,1%.

Как сообщает IIF, в 2020 году значительный рост долговой нагрузки отмечался в России и в Перу. В определённой степени эти сведения подтверждает статистика Центробанка. По данным ЦБ, в 2020 году внутренний долг нефинансового сектора в России вырос почти на 5 трлн рублей., в то время, как годом ранее — только 1,6 трлн. Внешний долг в рублёвом выражении также увеличился более чем на 3 трлн рублей.

В российских банках прирост корпоративного кредитного портфеля составил 9,9%, что почти вдвое превышает уровень 2018 года (5,8%)



Корпоративное кредитование активно росло на фоне поддерживающих госпрограмм и рекордно мягкой денежно-кредитной политики ЦБ.

В свою очередь, Банк России оценил совокупную задолженность субъектов внутренней экономики по кредитам, займам и долговым ценным бумагам на середину 2020 года в сумму 157 трлн рублей, или 147% ВВП за год.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за использование угроз при взыскании долгов. Также законопроект предполагает привлечение к ответственности за применение угроз и других противоправных действий не только самих коллекторов, но и кредитные организации. Об этом писал NEWS.ru.