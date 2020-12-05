Эксперты объяснили манёвры трубоукладчиков «Северного потока — 2»

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Судно-трубоукладчик «Фортуна», скорее всего, будет задействовано на стыке немецкого и датского участков газопровода «Северный поток — 2», а «Академик Черский» — на датском направлении. Такое мнение высказали эксперты.

По словам представителя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, ситуация пока что остаётся неясной. Последние перемещения трубоукладчика не дают точного понимания о том, начинается ли достройка «Северного потока — 2».

Сейчас речь идёт о коротком отрезке в 2,6 километра по немецкой акватории, за который, вероятно, возьмётся «Фортуна», — приводит слова Юшкова MK.ru.

Основной участок длиной 147 километров будут прокладывать уже в датской акватории, к юго-востоку от острова Борнхольм. Не исключено, что после нынешнего этапа работ «Академик Черский» возьмётся за датский участок. Впрочем, главное сейчас для трубоукладчиков — в принципе приступить к делу, отметил эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в свою очередь предположил, что новому маневру «Академика Черского», который направился к берегам Германии, пока не стоит придавать большого значения.

По его мнению, судно может выйти на достройку на мелководье, однако это незначительный эпизод на фоне общих перспектив проекта. После достройки «Северного потока — 2» он может столкнуться со сложностями из-за американских санкций.

У связанных с данным проектом судов возникнут очевидные сложности с сертификацией. Удастся ли их преодолеть или обойти, непонятно, — пояснил Деев.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что судно-трубоукладчик «Фортуна», которое может быть использовано для достройки «Северного потока — 2», покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток — в порт Росток. Власти Германии дали «Фортуне» разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря.