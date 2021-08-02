Политолог: тема «Северного потока — 2» не поможет Киеву стать членом НАТО

Тема «Северного потока — 2» не поможет Украине получить членство в НАТО, даже если разговоры о газопроводе будут вестись ежедневно. Такое мнение в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Владимир Белозеров.

По словам эксперта, власти и общественные деятели Украины ежедневно заявляют о том, что «Северный поток — 2» угрожает национальной безопасности страны, однако на эти заявления пора перестать обращать внимание. Он предположил, что власти Украины просто ищут причины для конфликта и «поддерживают русофобский имидж, представляя нашу страну как главное вселенское зло».

Что же касается предполагаемого членства Украины в ЕС и НАТО, то, по мнению политолога, после распада СССР Украина не развивала свои армию, флот и вооружение, поэтому НАТО не рассматривает её как полноценного союзника. Он не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос членства в НАТО на встрече с президентом США Джо Байденом в конце августа, однако предположил, что этот разговор ни к чему не приведёт. Тему же российского газопровода власти страны используют, чтобы скрыть собственные проблемы, включая безработицу, нищету и продолжающуюся гражданскую войну.

Почему-то в нашей стране открыто говорят о проблемах. Да, возможно не обо всех, но по большей части всё прозрачно. Украина выбрала другой путь — бесконечно обвинять РФ в своих бедах. Таким образом убиваются сразу два зайца: выполняется заказ американских властей, грубо говоря, руки, которая их кормит; и внушается своему народу, что у нас как бы всё неплохо, а было бы даже и лучше, если бы не ненавистная Россия, — заключил эксперт.

Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что в условиях достройки газопровода «Северный поток — 2» Украина должна потребовать от США статус основного союзника вне НАТО. Компания «Оператор ГТС Украины» заявила, что рассматривает сценарий полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины с последующим демонтажем труб со стороны «Газпрома». Тем не менее глава ГТС заявил, что представители украинской газотранспортной системы продолжат бороться за сохранение транзита и против «Северного потока — 2». Он выразил уверенность, что маршрут предстоит сертифицировать, а это требует выполнения жёстких норм европейского энергетического законодательства. Следить за этими и другими формальностями будут не только украинские власти, но и Польша.