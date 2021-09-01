Эксперт сосчитал ежегодные расходы на личный автомобиль

Владение личным автомобилем в первый год обойдётся примерно в 300 тысяч рублей. В данную сумму входят налоги, стоимость бензина, дополнительного оборудования, покупка зимней резины, страховка и прочее. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал руководитель отдела продаж компании «Авилон» Павел Червяков.

По словам Червякова, в последующие годы расходы несколько сократятся , учитывая, что ряд покупок — такие, как зимняя резина — предназначены для длительного использования. Однако сумма всё равно едва ли опустится ниже 200–250 тысяч рублей с учётом бензина, если учесть ежегодный пробег в пределах 20–25 тысяч километров. Впрочем, данная сумма касается автомобилей премиальной категории.

У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы, — подчеркнул эксперт.

Червяков напомнил, что полис ОСАГО стоит от 3,5 до 15–17 тысяч рублей. Сумма, потраченная на дополнительное оборудование — коврики, брызговики, защиту картера, — может доходить до 150 тысяч рублей у премиальных авто. Плановое техобслуживание может «потянуть» на 25–27 тысяч рублей в год или через каждые 20 тысяч километров пробега.

Кроме того, каждые 100 километров пробега обойдутся в 500 рублей, учитывая среднюю стоимость бензина АИ-95 в районе 50 рублей за литр.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ в пятый раз повысил цены на свои автомобили. В среднем стоимость всех базовых версий повысится на 3–4%. При этом наценка автодилеров может достигать отметки в 17%.