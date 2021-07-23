Эксперт: россияне стали чаще покупать жильё за рубежом

Рост инфляции заставляет россиян массово скупать недвижимость за границей. Об этом «Экономике сегодня» сообщил экономист Дмитрий Адамидов.

Не только россияне покупают недвижимость за границей, это общий тренд, который связан с инфляцией. Люди боятся, что она вырастет. Поэтому бумажные деньги в любой валюте не вызывают никакого интереса у народа, — отмечает эксперт.

Кроме того, жильё покупают чаще, так как кризис повышает уровень волнения среди богатых людей, сообщил Адамидов. По его словам, только время покажет, насколько эти покупки оправданны.

Эксперт добавил, что из-за пандемии коронавируса существует риск потерять приобретенное жильё за границей. В Европе сейчас развито такое явление, как сквоттинг, то есть самовольный захват жилья, выселить незваных постояльцев становится практически невозможно.

В некоторых европейских странах, например в Испании, закон может встать на сторону самовольно заселившегося жильца, а не собственника. Право на жильё прописано в конституции Испании, этим конституционным правом и пользуются захватчики, — пояснил Адамидов.

Ранее были названы курортные города с максимальным ростом цен на новостройки. По итогам второго квартала 2021 года быстрее всего курортная недвижимость дорожала в Новороссийске. Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в целом по городам составила около 136 тысяч рублей, что почти на 10% выше показателей первого квартала.