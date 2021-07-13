Названы курортные города с максимальным ростом цен на новостройки

По итогам второго квартала 2021 года быстрее всего курортная недвижимость дорожала в Новороссийске. Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в целом по городам составила около 136 тысяч рублей, что почти на 10% выше показателей первого квартала. Об этом пишет РБК.

На втором месте рейтинга курортных городов с максимальным ростом цен на новостройки стал Севастополь. Если в апреле средняя стоимость 1 кв. м составляла почти 104 тысячи рублей, то уже к июлю цена поднялась до 116 тысяч. Замыкает тройку лидеров Анапа. Тут цена 1 кв. м на данный момент составляет 134,4 тысячи рублей, что на 11,8% больше показателей первого квартала 2021 года.

Главным фактором подорожания стал повышенный спрос со стороны покупателей из других регионов, которые работают удалённо и желают приобрести недвижимость в комфортных для жизни локациях, — сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Кроме того, повышенный спрос на курортные новостройки привёл к тому, что за первое полугодие 2021 года Краснодарский край обогнал Москву и Петербург по росту ипотечного спроса. Заявки на ипотеку в этом регионе выросли более чем на 110%.

Ранее стало известно, что в Подмосковье увеличился спрос на элитные коттеджи. За первые шесть месяцев 2021 года в Подмосковье заключили 92 сделки на рынке элитной загородной недвижимости.