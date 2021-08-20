Эксперт рассказал о развитии производства водородного топлива в России

Постепенное увеличение доли производства «голубого» водорода, предусмотренное в концепции развития водородной энергетики, отражает баланс имеющихся ресурсов в России, а истощение ресурсов газа для производства «голубого» водорода может стать дополнительным стимулом для развития производства «зелёного» водорода. Об этом заявил ТАСС профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

Как отмечает эксперт, представители российской газовой промышленности считают самым перспективным «голубой» водород, производимый из природного газа, значительными запасами которого обладает Россия. Однако по мере истощения запасов себестоимость «голубого» водорода будет расти, что может стать стимулом для перехода на возобновляемые источники энергии и производство так называемого «зелёного» водорода.

Стратегия отражает ключевые вызовы и учитывает, что доля производства зелёного водорода также будет поэтапно увеличиваться. Наверное, это наилучший баланс исходя из имеющихся данных и ресурсов нашей страны, — заявил эксперт.

В то же время более выгодным для России является производство «голубого» водорода — как за счёт его более низкой стоимости, так и сравнительно малой генерации электроэнергии из возобновляемых источников (1,8 ГВт в России против 836 ГВт в Европе и 732 ГВт в Китае). При этом РФ способна использовать свою газотранспортную сеть для прокачки водорода в другие страны.

Экологичность производства «зелёного» водорода также вызывает сомнения: страны, использующие солнечную и ветряную энергию, столкнулись с проблемой утилизации солнечных панелей и лопастей. Кроме того, при производстве оборудования и инфраструктуры для солнечной и ветрогенерации используется энергия с высоким углеродным следом, вода и невоспроизводимые ресурсы. А ясности относительно будущих экологических требований пока ни у кого нет.

Ранее эксперты заявили, что с постепенным переходом на более экологичные виды энергии водород станет востребованным низкоуглеродным товаром для применения в металлургии, химической промышленности и жилищном хозяйстве в качестве топлива. Особое внимание Евросоюз намерен уделить развитию так называемого зелёного водорода на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), к которым относятся ветряные и солнечные электростанции.