Газопровод «Северный поток — 2» позволит экономить на издержках поставок российского газа через Украину, а также увеличит выручку от продажи топлива в Европу. Об этом заявил «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Наличие альтернативных вариантов транзита газа позволит договариваться со странами, которым «Газпром» сейчас платит за транзит, на лучших условиях, — цитирует его издание.

По его словам, Россия также снимет политические риски с транзита газа через Украину и Польшу, что поможет нарастить прибыль с продажи.

Тузов считает, что ещё с 2005 года издeржки поставок газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТC) начали расти и Украина потеряла позицию стабильного пaртнёра по транзиту. Также он отметил, что Европа нуждается в больших объёмах гaза, поэтому «Газпром» будет продолжать транзит через «Турецкий поток», a «Северный поток — 2» поможет ещё больше увеличить мощность постaвок. Такие объёмы газа позволят Европе перейти к углеродной нeйтральности, так как она будет получать дешёвое топливо.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о договорённости с Германией по проекту «Северный поток — 2». Соглашение подразумевает, что Берлин будет добиваться продления транзита российского газа через Украину на 10 лет после 2024 года. Также США и Германия должны будут выделить Украине финансовую поддержку по диверсификации энергетических ресурсов.

Ранее член комитета сената США по международным отношениям Тед Круз высказал мнение, что сделка между Вашингтоном и Берлином по СП-2 будет катастрофой для США и победой для России. Он подчеркнул, что глава Белого дома Джо Байден сдался российскому лидеру Владимиру Путину.