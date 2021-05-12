Эксперт предсказал спрос в Европе на AstraZeneca российского производства

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Европа может начать покупать вакцину от коронавируса AstraZeneca, несмотря на её российское происхождение. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

По мнению эксперта, сейчас у AstraZeneca не очень хорошая репутация, но при существующей нехватке препаратов, проблем со сбытом не возникнет.

Как сообщалось, выпускать британско-шведскую вакцину AstraZeneca в России будет фармацевтическая корпорация «Р-Фарм».

Ранее основатель компании Алексей Репик говорил, что достигнута договорённость с AstraZeneca на производство вакцины от COVID-19 на территории России. «Р-Фарм» должен стать хабом для поставок вакцины в 30–50 стран, в том числе на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и Европу.