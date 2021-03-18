Эксперт рассказал, что будет с ГТС Украины после запуска СП-2

https://static.news.ru/photo/2b9f1958-87e5-11eb-b295-96000091f725_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запуск «Северного потока — 2» сделает мощность российских обходных газопроводов эквивалентной украинской ГТС, что снизит объёмы транзита через Украину до 35 млрд кубов. Это, в свою очередь, сделает прокачку газа через страну убыточной.

Газотранспортная система (ГТС) Украины может сохраниться в этих условиях, если будет увеличен объём потребления газа в Евросоюзе и заключено соглашение с «Газпромом», считает независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. При этом для украинской ГТС необходимы инвестиции в модернизацию и оптимизацию мощностей.

По вопросу украинской ГТС в Киеве доминирует оптимистический сценарий, заключающийся в кардинальном для Украины решении вопроса. «Оптимисты» исходят из того, что в РФ начнётся смута, благодаря чему украинцы решат энергетические проблемы за российский счёт, — приводит ФБА «Экономика сегодня» слова Суздальцева.

Он отметил, что противоположная точка зрения, которой придерживаются, например, в пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заключается в том, что Киев провалил газотранспортное направление из-за разрушения отношений с Москвой. Согласно прогнозу этих сил, ГТС продолжит разрушаться и впоследствии развалится, а Украина превратится в преимущественно аграрную страну, население которой будет вынуждено уезжать на заработки в ЕС.

Суздальцев напомнил, что Украина во времена СССР занимала третье место по промышленному производству в Европе. По его мнению, былые показатели остались в истории, теперь перспективы страны в экономической сфере видятся более чем тревожными.

Как сообщал NEWS.ru, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что потери украинской экономики от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят около $3 млрд. Это скажется не столько на бюджете страны, сколько на благосостоянии граждан.