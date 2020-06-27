Эксперт пояснил, зачем на 16-летних распространили режим самозанятых

https://static.news.ru/photo/c38450d2-b8fe-11ea-8171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean-Marie Guyon/CandyBox/Global Look Press

Руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян объяснил, зачем на несовершеннолетних россиян распространили статус самозанятых.

Он сообщил, что существует современная тенденция снижения возраста предпринимателей. Режим самозанятых пользуется популярностью у молодых людей, часто среди них блогеры и интернет-предприниматели. Возможность получить статус самозанятого с 16 лет позволит молодым людям «выйти из тени» и платить налоги наряду со всеми.

По нашим данным, в декабре 2019 года большая часть самозанятых (31%) — это были люди в возрасте 18–​29 лет, — привели слова Левона Айрапетяна в РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что режим для самозанятых появится по всей России с 1 июля 2020 года. Президент РФ Владимир Путин предложил снизить возраст для предоставления статуса самозанятого гражданина. Теперь его смогут получить не с 18, а уже с 16 лет.