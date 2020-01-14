https://static.news.ru/photo/faa36a4a-373e-11ea-a419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производство сигарет в России падает, но поставки заграничного табачного сырья растут. Это может говорить о росте нелегального производства и теневого рынка.

Такой вывод сделала в интервью РИА Новости замглавы департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра правительства РФ Елена Разумова.

Она сослалась на данные Росстата и отметила, что с января по ноябрь 2019 года в стране произвели 211,4 млн штук сигарет. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В то же время, импорт табачного сырья вырос на 8,3%.

Теневой рынок сигарет после введения маркировки также вряд ли существенно сократился, так как во многих точках мелкой розничной торговли сигареты продаются только за наличный расчёт без выдачи чека, — отметила эксперт.

Разумова добавила, что введение маркировки хоть и снизило импорт готовых сигарет, но их доля в 2018 году составляла всего 2%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно открытому реестру Федеральной налоговой службы (ФНС), с октября 2019 года по январь 2020-го все крупнейшие компании-производители, работающие в России, повысили максимальные розничные цены на сигаретную продукцию. Эксперты полагают, что в текущем году средняя цена на сигареты заметно поднимется.