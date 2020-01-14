Согласно открытому реестру Федеральной налоговой службы (ФНС), с октября 2019 года по январь 2020-го все крупнейшие компании-производители, работающие в России, повысили максимальные розничные цены на сигаретную продукцию. Эксперты полагают, что в текущем году средняя цена на сигареты заметно поднимется.

Генеральный директор «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Сергей Слипченко подтвердил NEWS.ru увеличение стоимости и объяснил это ростом ставок акцизов.

В России планово повышаются акцизы, а это один из основных компонентов ценообразования. В 2020 году оно в очередной раз произошло. Сергей Слипченко гендиректор «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» гендиректор «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

По его словам, сигаретный рынок у нас демонстрирует спад вот уже несколько лет. Это связано со многими факторами, и, в первую очередь, с контрабандой. Согласно информации независимых агентств, уровень нелегального рынка впервые превысил 10%. А в небольших населённых пунктах цифра составила более 15%. И в основном перевозят соответствующую продукцию из сопредельных государств ЕАЭС, где акцизная налоговая нагрузка ниже, отметил Слипченко.

Дело в акцизах. Хотя сильно влияет на стоимость незаконный ввоз сигаретной контрафактной продукции из Белоруссии и Казахстана. Ещё одна проблема — нелегальная торговля табачными изделиями на территории России. Эдуард Воронцов исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как объяснил NEWS.ru генеральный директор Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игорь Моисеев, повышение цен касается в основном сигарет, и в меньшей степени затрагивает остальную табачную продукцию.

По другим изделиям ничего особо не меняется. Надо понимать, что структура акциза разная на различную продукцию. У сигарет она адвалорная — это ставка, установленная в процентах. Игорь Моисеев генеральный директор Погарской сигаретно-сигарной фабрики генеральный директор Погарской сигаретно-сигарной фабрики

В России принята минимальная розничная цена (МРЦ) табачной продукции. Она представляет собой стоимость, ниже которой пачка табачных изделий не может быть реализована потребителям предприятиями розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными предпринимателями. МРЦ равна 75% от максимальной розничной цены. Продажа табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных и выше максимальных розничных, запрещена.

Кроме того, в России цена на сигареты заметно ниже, чем, допустим, в Германии, Англии и других странах Европы, где средняя стоимость пачки составляет €5-5,5. Это связано с тем, что в РФ более низкие налоги. Однако в ЕС и другой уровень доходов. Правда, эти государства также не застрахованы от влияния чёрного рынка.

Кстати, на российской территории нелегальная торговля табаком занимает от 15% до 17% от общего объёма рынка. Больше всего она распространена «под прилавками» магазинов в населённых пунктах с населением менее 20-30 тысяч человек. Чёрный сбыт продолжает процветать даже несмотря на наличие QR-кодирования и прочих регулятивных инструментов и мер.

Не лишним будет сказать, что в последнее время Минфин стал придерживаться более последовательной политики в вопросе резкого увеличения акцизов по сравнению с предыдущими годами. Поэтому остаётся надежда, что рост цен не будет таким заметным, как в прошлые годы, — предположил Сергей Слипченко.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский курильщик страдает из-за ЕАЭС

В свою очередь, Игорь Моисеев отметил, что в рамках Таможенного союза (ТС) цены на сигаретную продукцию были не сбалансированы. В РФ, скажем, акцизы на сигареты самые высокие, зато в Белоруссии и Казахстане они намного меньше для нижнего сегмента рынка.

Поэтому в рамках ТС есть перетоки продукции. Также на российском рынке контрабанда и контрафакт. Поэтому если мы говорим о том, что в случае действий регулятора общая цена на сигареты поднимется, то чёрный рынок будет чувствовать себя вольготнее, — сказал он.

Дело в том, пояснил эксперт, что чёрный рынок не платит акцизов, а когда на продукцию поднимается рыночная цена, то он становится «на свою ступенечку выше и зарабатывает больше».

Однако в конце 2019 года появилась одна хорошая новость для рынка сигарет, считает Сергей Слипченко. Речь идёт о подписании международного соглашения среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о гармонизации налоговой акцизной политики по табаку. Ожидается, что это сравняет налоговую нагрузку по всем пяти странам организации и уберёт экономическую предпосылку для перетока нелегальной продукции на территорию России.