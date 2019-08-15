https://static.news.ru/photo/08df63e8-bf58-11e9-b521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор застройщика АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков рассказал, что увеличение числа сделок с ипотекой в Москве стало следствием понижения ставок Банком России и пересмотра банковских продуктов.

По его словам, многие супружеские пары, начавшие жить вместе, задумываются о покупке собственной недвижимости.

Первые несколько лет они либо живут с родителями, собирая на первоначальный взнос, либо собирают средства, снимая при этом квартиру. Поэтому в обществе сформирован стабильный запрос на снижение ипотечных ставок в сторону их доступности, — отметил он в разговоре с журналистом News.ru.

Кроме того, после встречи президента Владимира Путина с руководством одного из крупных банков страны стало понятно, что правительство планирует продолжать снижение ставок с перспективой довести их до 8%, добавил он.

Эксперт заметил, что в стабилизации рынка заинтересованы и застройщики, вынужденные работать по новому федеральному закону.

Теперь они могут получить счета покупателей, зарезервированные на счетах эскроу, лишь при выполнении своих обязательств. Это способствует росту цен, пусть и незначительному, до 1%, поэтому покупатели стараются приобрести жильё заранее, по старым ценам. Этим обусловлен скачок покупательской активности на рынке недвижимости, — заключил Савченков.

По данным столичного Росреестра, в июле количество заключённых ипотечных договоров увеличилось до 8015, что на 19% больше июня. Всего за 2019 год было взято 50,3 тысячи таких кредитов. Это на 8% больше, чем годом ранее.

Ранее News.ru сообщал, что размер ипотечного долга в США побил рекорд, установленный перед финансовым кризисом 2008 года, достигнув $9,4 триллиона. В 2008 году именно «ипотечный пузырь» стал причиной обрушения экономики. Однако сегодня опасения экономистов вызывают не только долги по ипотеке, но и кредиты на образование: растёт число американцев, у которых большие проблемы с их выплатой.