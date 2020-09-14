Эксперт объяснил, почему Киеву оказался не нужен газ из США

https://static.news.ru/photo/0a1cebf2-f681-11ea-9ffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский специалист объяснил, почему Украине не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из Соединённых Штатов. По мнению заместителя директора Института национальной энергетики Александра Фролова, Киеву такие закупки невыгодны.

В сентябре Незалежная перешла на полный виртуальный реверс российского газа. Это означает, что украинцы будут сразу отбирать сырьё из транзитной трубы, покупая его у европейцев. При этом в августе прошлого года Украина, Польша и США подписали соглашение о закупках и поставках американского СПГ. Однако каких-либо реальных поставок американского СПГ через Польшу так выполнено и не было, отмечает портал «Экономика сегодня».

Фролов связывает такой отказ с экономической целесообразностью и отсутствием инфраструктуры.

Польша рекламирует свои СПГ-терминалы, но в реальности польская газотранспортная система не заточена для поставок газа из Свиноустья. Гораздо проще полякам перепродать сырьё из газопровода Ямал — Европа, по которому газ идёт из России в Германию через территории Польши и Украины, — говорит Фролов.

Он также подчеркнул, что физически реверсный газ можно доставить на Украину только в небольших количествах. Как отмечает Фролов, СПГ дороже, чем российский трубопроводный газ, соответственно, разница для Украины была бы значительно больше, чем при реальном или виртуальном реверсе.

Поэтому в вопросе виртуального реверса и «поставок» СПГ из Польши на Украину мы упираемся в цену, поясняет он. Всё в таких сделках зависит от того, сколько будет стоить СПГ в Европе и сколько российский трубопроводный газ, уверен специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина остановила закупку СПГ у США. Это связано со снижением популярности американского президента Дональда Трампа, рассказывает издание The Time. По данным его источников, в Киеве опасаются, что возможное избрание Джо Байдена президентом Соединённых Штатов в ноябре приведёт к срыву ранее заключённых договорённостей, самая значительная из которых оценивается примерно в $20 млрд.