Энергетик назвал ложью слова о подорожании газа после запуска СП-2

Цены на газ для ряда стран Восточной Европы, включая Польшу, останутся на рыночном уровне после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Заявления о возможном подорожании природного ресурса являются ошибочными и ложными, сообщил NEWS.ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он отметил, что цены на газ останутся в пределах нормы и после запуска российского проекта. На стоимость газа влияет не прокладка нового трубопровода, а спрос европейских потребителей, а он, в свою очередь, остаётся стабильно высоким.

«Газпром» не является единственным поставщиком газа в Европу, как это пытаются высказать некоторые американские или европейские партнёры. Однако компании ЕС просто не могут составить ему достойной конкуренции по общим объёмам поставок (200 млрд кубометров). К тому же цена на российский газ на 70% зависит от спотового сегмента (на неё влияет изменение стоимости нефти и других сырьевых продуктов). Поэтому ни о какой монополии «Газпрома» на европейском рынке говорить не приходится, — отметил он.

По словам эксперта, польские газовые компании ещё продолжительное время будут обращаться в различные европейские суды. Однако все эти попытки будут обречены на неудачу из-за банальной упущенной выгоды страны при начале строительства «Северного потока — 2».

После отмены строительства «Южного потока» представители «Газпрома» обращались к польским коллегам с предложением принять участие в прокладке двух веток нового газопровода. Однако поляки всегда хотели увеличить транзитные объёмы поставок через собственную территорию, поэтому они отказались. Теперь же их компании вынуждены кусать локти, — подчеркнул Фролов.

Ранее в США предупредили ЕС о расплате за «Северный поток — 2». В частности, говорилось, что Nord Stream 2 AG, вероятно, позволит Германии обеспечить себя более низкими ценами на газ, однако для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими.