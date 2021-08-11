В США предупредили ЕС о расплате за «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2», вероятно, позволит Германии обеспечить себя более низкими ценами на газ, однако для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими. Такое предположение в статье, опубликованной американским журналом National Interest, сделала обозреватель Юлия-Сабина Джоджа.

Она отметила , что сделка по проекту грозит значительными экономическими последствиями и Восточной Европе, и всему Евросоюзу.

Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придётся Восточной Европе, — указала автор публикации.

Она подчеркнула, что открытие газопровода для Украины будет означать повышение цен на голубое топливо.

Лишение Украины транзитных сборов — это часть существующей тенденции, которая ведёт к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы, — считает Джоджа.

Ранее стало известно, что реализация российского проекта «Северный поток — 2» вызвала истерику в Киеве и Варшаве. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков. Политик отметил, что ситуация с газопроводом далека от разрешения, поскольку в Вашингтоне не оставляют попыток противостоять ему. По мнению Пушкова, в настоящее время начинается новый этап противостояния.