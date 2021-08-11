Пушков назвал «истерикой» реакцию Киева и Варшавы на «Северный поток — 2»

Член Совфеда Алексей Пушков заявил в Telegram, что реализация российского проекта «Северный поток — 2» вызвала истерику в Киеве и Варшаве.

Политик отметил , что ситуация с газопроводом далека от разрешения, поскольку в Вашингтоне не оставляют попыток противостоять ему.

Различные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса, проукраинские манёвры Госдепа говорят о том, что США отнюдь не дают «зелёный свет» «Северному потоку — 2». Они вырабатывают новые инструменты противодействия, стремясь сохранить рычаги влияния на Россию по этому вопросу, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что не соответствует ни действительности, ни содержанию политики США изображение дела так, будто в Вашингтоне отказались от давления на проект. По мнению Пушкова, в настоящее время начинается новый этап противостояния.

В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй, — отметил сенатор.

Ранее стало известно, что США установят такие требования для работы газопровода «Северный поток — 2», чтобы позитивный эффект от проекта для России оказался максимально ограниченным. Об этом заявил Алексей Пушков. Своё мнение сенатор объяснил назначением в США спецпредставителя по «Северному потоку — 2».