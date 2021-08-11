Пушков заявил, что США не откажутся от давления на «Северный поток — 2»

США установят такие требования для работы газопровода «Северный поток — 2», что позитивный эффект проекта для России окажется максимально ограниченным. Об этом заявил в своём Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков.

Своё мнение сенатор объяснил назначением в США спецпредставителя по «Северному потоку — 2». В качестве примера он привёл назначение спецпредставителем по Украине Курта Волкера, который «всячески поощрял срыв Минских соглашений со стороны Киева».

Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе, хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам, — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что страсти вокруг «Северного потока — 2» не утихают. Назначен спецпосланник США Амос Хохштейн для урегулирования проблем, которые вызвал проект в международных отношениях. Он известен своей враждебностью к газопроводу. Между тем история о том, что Россия собирается давить на Европу газовым диктатом, — это плохо замаскированная ловушка на обходном пути.