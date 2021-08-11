Пушков заявил, что США не откажутся от давления на «Северный поток — 2»

США установят такие требования для работы газопровода «Северный поток — 2», что позитивный эффект проекта для России окажется максимально ограниченным. Об этом заявил в своём Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков.
Своё мнение сенатор
Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе, хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам, — подчеркнул сенатор.
Ранее стало известно, что страсти вокруг «Северного потока — 2» не утихают. Назначен спецпосланник США Амос Хохштейн для урегулирования проблем, которые вызвал проект в международных отношениях. Он известен своей враждебностью к газопроводу. Между тем история о том, что Россия собирается давить на Европу газовым диктатом, — это плохо замаскированная ловушка на обходном пути.