https://static.news.ru/photo/6931e326-e675-11e9-8a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отсудить у авиахолдинга Utair 54,7 млн рублей пытается бывший совладелец обанкротившейся дочерней компании «ЮКейр» Михаил Кутузов.

Для этого он подал кассационную жалобу в Верховный суд России, информация о которой имеется в картотеке арбитражных дел. Когда Кутузов выходил из предприятия, в компании началась процедура банкротства. При этом бывшему совладельцу не выдали причитающиеся за выход из фирмы выплаты, пишет URA.RU .

Кутузов требует компенсации за долю из дочерней компании Utair «ЮКейр», занимавшейся ранее грузоперевозками. Ответчиками выступают сразу три предприятия холдинга: ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», АО «Ютэйр — вертолётные услуги» и АО «Ютэйр-инжиниринг».

Экс-совладелец «ЮКейр» подал иск в тюменский арбитражный суд 6 июня 2019 года. При его рассмотрении было принято решение передать дело в югорский арбитраж. Истец пытается опротестовать это решение уже несколько месяцев.

Utair в первой половине сентября отправила 11 банкам-кредиторам предложение выкупить собственный долг в 39,1 млрд рублей с существенным дисконтом. В апреле авиакомпания предупредила о высоком риске прекращения выполнения полётов в связи с многомиллиардными долгами.

Как писал News.ru, компания «Флеш Лайт Капитал» подала иск о банкротстве авиакомпании Utair на сумму 307,8 тысячи рублей. Заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде ХМАО 27 сентября.