Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отсудить у авиахолдинга Utair 54,7 млн рублей пытается бывший совладелец обанкротившейся дочерней компании «ЮКейр» Михаил Кутузов.

Для этого он подал кассационную жалобу в Верховный суд России, информация о которой имеется в картотеке арбитражных дел. Когда Кутузов выходил из предприятия, в компании началась процедура банкротства. При этом бывшему совладельцу не выдали причитающиеся за выход из фирмы выплаты, пишет URA.RU.

Кутузов требует компенсации за долю из дочерней компании Utair «ЮКейр», занимавшейся ранее грузоперевозками. Ответчиками выступают сразу три предприятия холдинга: ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», АО «Ютэйр — вертолётные услуги» и АО «Ютэйр-инжиниринг».

Экс-совладелец «ЮКейр» подал иск в тюменский арбитражный суд 6 июня 2019 года. При его рассмотрении было принято решение передать дело в югорский арбитраж. Истец пытается опротестовать это решение уже несколько месяцев.

Utair в первой половине сентября отправила 11 банкам-кредиторам предложение выкупить собственный долг в 39,1 млрд рублей с существенным дисконтом. В апреле авиакомпания предупредила о высоком риске прекращения выполнения полётов в связи с многомиллиардными долгами.

Как писал News.ru, компания «Флеш Лайт Капитал» подала иск о банкротстве авиакомпании Utair на сумму 307,8 тысячи рублей. Заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде ХМАО 27 сентября.

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