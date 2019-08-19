Компания «Омега», занимавшаяся строительством газопровода в Приозерском районе Ленинградской области, подала в суд иск о прекращении конкурсного производства в связи с нехваткой средств для оплаты расходов по делу о банкротстве. Требование будет рассмотрено 9 сентября.
В суд поступило заявления конкурсного управляющего ООО «Омега» о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Омега» в связи с отсутствием средств, достаточных для погашения расходов по делу о банкротстве, — следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Процедура конкурсного производства в отношении компании «Омега» была введена в 2017 году. Ранее по итогам прокурорской проверки компаний «Газпроминвест» («дочка» «Газпрома») и «Омега» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что фирма «Омега» вместо 125 километров трубы проложила только сорок. Но тем не менее получила ответственные подписи на всех нужных документах и миллиард восемьсот миллионов рублей за якобы выполненные работы, писал News.ru.