Экс-лидеры стран Европы покинули должности директоров российских компаний
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:06, 24 февраля 2022
Бывший канцлер Австрии Кристиан КернФото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн сообщил о выходе из совета директоров РЖД из-за того, что компания оказалась замешана в военной логистике, сообщает РБК. Также все иностранцы вышли из наблюдательного совета Сбербанка, среди них бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо. А экс-премьер Италии Маттео Ренци покинул совет директов «Делимобиля».
Сегодня в утренние часы я проинформировал органы акционерного общества «Российские железные дороги» (РЖД) о том, что слагаю с себя полномочия члена совета директоров с немедленным вступлением этого решения в силу. С сегодняшнего дня РЖД действительно стали частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом, — сказал Кристиан Керн.
Он также выразил поддержку жертвам «этой бессмысленной агрессии».
Ранее немецкий футбольный клуб «Шальке 04» убрал с формы логотип титульного спонсора — российской компании «Газпром». Причина — военная операция России на территории Украины.
В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».