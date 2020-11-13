Экономисты рассказали о факторах влияния на рубль в конце года

https://static.news.ru/photo/38ab8118-2642-11eb-8d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс рубля в конце года окажется в зависимости от целого ряда факторов, среди которых будет не только пандемия коронавируса, но и цены на нефть, данные по выборам в США и возможные санкции. Рост расходов бюджета не должен серьёзно сказаться на курсе рубля, считают экономисты.

По данным Минфина РФ, расходы бюджета за январь — октябрь 2020 года составили 16,945 трлн рублей, или 86,2% от общего объёма, утверждённого на год. При этом вырос и дефицит бюджета — до 1,6 трлн рублей. По итогам года Минфин ждёт дефицит бюджета в 4,7 трлн рублей, напоминает РИА Новости.

Особое давление на курс рубля они (ожидания Минфина по расходам и дефициту. — NEWS.ru) вряд ли окажут, так как гораздо большее влияние на курс имеют конъюнктурные колебания на рынке нефти, санкционные новости и ожидания игроков финансового рынка, связанные с политическими новостями, касающимися итогов выборов в США, — заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

С ним согласен и главный экономист BCS GlobalMarkets Владимир Тихомиров, который видит среди факторов давления на рубль динамику развития пандемии в мире и в России, а также выделение пакетов помощи своим экономикам со стороны властей США и ЕС.

Директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин предупредил, что к концу года доллар имеет все шансы на укрепление к рублю. Тут скажется рост дефицита бюджета РФ, а также сохранение текущего коридора цен на нефть, считает экономист.

Как сообщал NEWS.ru, исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов ранее посоветовал россиянам покупать доллары даже в ситуации, когда стоимость американской валюты продолжает расти. По его словам, не исключено, что в будущем доллар может стоить 85 рублей и выше.