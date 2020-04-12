Без работы и без денег: экономисты рассказали, что ждёт россиян

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Россияне в результате нынешнего финансового кризиса могут не досчитаться пятой части своих доходов. Примерно в такой же пропорции «просядет» и российская экономика в целом — следует из данных апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

Как следует из документа с длинным названием «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры», падение реальных располагаемых доходов россиян составит 17,5%. Вместе с тем это будет нижней точкой снижения, после чего начнётся постепенное восстановление.

При этом российская экономика в апреле – июне может упасть на 18%, передаёт РБК.

Согласно базовому сценарию ВЭБ.РФ, пик эпидемии коронавируса в стране придётся на конец апреля — начало мая. Таким образом, ограничительные меры будут отменены в мае, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в июне.

Исходя из базового сценария, реальные располагаемые доходы россиян по итогам года могут сократиться на 6,5% — это самое большое снижение с 2014 года.

Уровень безработицы может вырасти до 7% против 4,7% годом ранее. Пик безработицы придётся на второй квартал, в этот период ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения.

Ранее NEWS.ru писал, что на восстановление российской экономики к уровню докризисного периода потребуется по меньшей мере год. Такой срок указан в обзоре международной консалтинговой компании McKinsey & Company.