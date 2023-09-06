Экономист заявил, что Турция и Россия обречены на тесное сотрудничество Экономист Разуваев: Россия и Турция очень сильно заинтересованы друг в друге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия и Турция в перспективе сильно зависят друг от друга в экономической отрасли, заявил в комментарии NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он отметил, что особенно актуально это из-за потери Россией европейского газового рынка.

Экономически Россия и Турция очень сильно заинтересованы друг в друге. В планах — глобальный центр исламских финансов в Стамбуле. Данный сектор начал развитие в ряде российских регионов. Не последнюю роль играют взаимодействие в Сирии и создание в Турции совместного с Россией газового хаба. Это особенно важно для нашей газовой индустрии, ведь после потери Газпромом значительной доли европейского рынка газовый холдинг получил отрицательный денежный поток, — говорит аналитик.

Также эксперт отметил, что за последний год значительно выросло число турецких товаров на российском рынке. При этом, по его словам, у Турции проблемы с бюджетным и торговым дефицитом. И в будущем России придется конкурировать с Турцией в каких-то сферах.

Но здоровая конкуренция — это нормально. Так устроен глобальный и формирующийся многополярный мир, — заключил Разуваев.

Ранее стало известно, что более 70% угля, которые были закуплены Турцией с января по август 2023 года для собственных нужд, были поставлены из России. Экспорт российского угля в Турцию вырос на 55%, до 14,6 млн тонн.