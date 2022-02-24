Экономист рассказал, отключат ли РФ от SWIFT на фоне операции в Донбассе

Экономист Андрей Колганов в комментарии для NEWS.ru рассказал, стоит ли в связи с последними событиями на военно-политической арене снимать деньги со своих счетов и обналичивать валюту. Он также подчеркнул, что европейцы, скорее всего, не решатся на отключение России от SWIFT, так как им это невыгодно. В ночь на 24 февраля президент РФ выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». В связи с этим Запад пообещал ввести против Москвы самые жёсткие экономические санкции.

Отключение от SWIFT — это блокирование международных расчётов. Эта угроза озвучивается с 2014 года, и Иран в своё время отключали от него. Но Иран не загнулся после этого и вполне экономически развивался, хотя были сложности. Что касается отключения от SWIFT России, то это малореальный ход, потому что, насколько мне известно, большинство европейских государств категорически выступали против этого по одной простой причине: не будет операций через SWIFT — невозможно будет оплатить поставки российского газа, нефти и невозможно будет получить деньги за свои поставки, а у нас с ними достаточно большой товарооборот, — заявил Колганов.

По мнению эксперта, паника может подтолкнуть россиян к снятию денег, это может привести к нехватке наличных средств. Но это будет временным явлением.

По поводу снятия наличных денег. Снятие наличных может стать проблемой в том случае, если паника разрастётся, народ кинется снимать эти деньги, вот тогда действительно может сформироваться временная нехватка наличных. Но предпосылок для того, чтобы запасаться наличными деньгами, сейчас нет. Собственно говоря, в чём может быть проблема? В том, что у нас в банках заблокируются рублёвые счета? Я думаю, предпосылок для этого нет совсем. Я бы посоветовал не паниковать. Потому что всё плохое, что может произойти, может произойти из-за паники, — объяснил эксперт.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Штаты «продолжат оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу» и вместе с союзниками и партнёрами введут жёсткие санкции против России. Он также отметил, что провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который попросил его и других мировых лидеров «ясно высказаться» против действий РФ и поддержать народ Украины.

До этого высокопоставленный чиновник администрации США сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против Сбербанка и ВТБ в случае продолжения «вторжения» России на Украину. Совокупные активы этих двух банков составляют почти $750 млрд.