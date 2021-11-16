Экономист рассказал, на что повлияет передача СП-2 новой немецкой компании

Создание дочерней компании Nord Stream 2 AG в ФРГ даст России возможность заполнять «Северный поток — 2» большими объёмами газа. Формально компания станет альтернативным поставщиком, сообщил экономист и аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев изданию Lenta.ru.

Это означает только одно: Германия заинтересована в российском газе. Она, кстати, единственная не поддерживает систему биржевого ценообразования. Так что если она создаст свою «дочку», это позволит нам заполнять «Северный поток — 2» не на 50%, а гораздо больше, то есть Россия получает теоретическую возможность прокачивать нормальные объёмы газа, — заявил Коренев.

Он добавил, что так Германия гарантирует себе поставки газа и наверняка заключит долгосрочные контракты по фиксированным ценам.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании.