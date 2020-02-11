https://static.news.ru/photo/d9430178-4cbd-11ea-b6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение страховых взносов для работодателей может привести к уменьшению пенсий до уровня прожиточного минимума. Чтобы этого не произошло, нужны компенсационные меры, считает доктор экономических наук Александр Сафронов.

Он указал на то, что именно высокие тарифы социальных отчислений обеспечивают достойное пособие пенсионерам. Тариф — это не абстрактная величина, он позволяет формировать будущие страховые пенсии.

Если вы уменьшаете тариф, взносы, которые поступают с вашей заработной платы, становятся меньше, и в будущем вы будете претендовать на меньшую сумму. Если не происходит чудо, и бюджет за счёт других налогов не компенсирует нагрузку. Но как показывает практика, таких чудес не бывает, — пояснил Сафронов в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что каждый раз, когда говорили о необходимости уменьшения завышенных взносов в пенсионный фонд, «всё заканчивалось либо возвратом к старым тарифам, либо повышением пенсионного возраста».

Если пенсия должна замещать утраченный заработок и быть хотя бы на уровне 40% от него, тогда тарифная политика должна формироваться не только государством, но и работодателями, а также представителями самих работников, заявил Сафронов.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство вернулось к дискуссии о снижении страховых взносов для работодателей — с 30% до 23–25%. При этом пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть отменена.