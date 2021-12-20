Экономист оценил список рисков от Всемирного банка для экономики России

В краткосрочной перспективе для российской экономики страшнее всего пандемия коронавируса и инфляция, сообщил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака изданию Lenta.ru. Коронавирус будет угрожать экономике ещё год-два, заявил он, комментируя оценку рисков от Всемирного банка.

Риск санкций, с одной стороны, среднесрочный, с другой стороны, он во многом зависит от действий самой России, и здесь надо понимать, что, если Россия пока не будет предпринимать никаких новых действий, вероятность новых санкций будет стремиться к нулю, — сказал Кульбака.

Он добавил, что риск ослабления экономики на фоне энергоперехода является среднесрочным и начинать бороться с последствиями нужно уже сейчас. Так, например, Саудовская Аравия вкладывается в альтернативные источники получения энергии и дохода, помимо сырьевых, отметил Кульбака.

Он заверил, что с российской экономикой ничего страшного в ближайшее время не произойдёт, так как она весьма прочная по мировым меркам. При этом последующие четыре-пять лет она, скорее всего, не будет расти или вырастет незначительно, продолжая двигаться по инерции.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на российскую экономику. Эксперт считает, что пандемия замедляет деловую активность. Из-за распространения болезни возникают риски введения новых ограничительных мер.