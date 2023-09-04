Экономист объяснил рекордное повышение цен на бензин в России Экономист Разуваев: повышение инфляции влияет на стоимость бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью растут цены на все, включая бензин, это доказывает статистика последних 30 лет, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, в России также могут вырасти цена на продукты питания.

Рост цен на бензин — это не так плохо на самом деле, это означает, что экономика больше ест, а значит она растет. Традиционно осенью растут цены на все, включая бензин, это доказывает статистика последних 30 лет. Если бы государство хотело снизить цены на бензин, надо было просто уменьшить налоговую нагрузку. Исторически сложилось, что около 60% цены на бензин составляли налоги. К сожалению, инфляция разгоняется, также могут вырасти цены и на продукты питания, однако я бы не стал из-за этого паниковать, — рассказал Разуваев.

Экономист отметил, что укрепление российского рубля — одна из ключевых задач перед государством. Это должно «срезать» инфляцию и замедлить рост цен.

Перед государством стоит цель об укреплении рубля, что инфляцию срежет. Я уверен, что вскоре рубль будет дороже, для этого есть несколько способом, например, повышения ключевой ставки, также Индия недавно попросила США разморозить деньги, связанные с нашими компаниями, — добавил Разуваев.

Ранее стало известно, что стоимость автозапчастей для легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли на 17–20% с начала текущего года. Аналитики указывают, что дефицита на рынке не наблюдается, и количество объявлений о продаже запчастей даже увеличилось с начала года. Однако возможны затруднения при поиске деталей для некоторых автомобилей, особенно касается подержанных двигателей в сборе и блоков управления к ним.