Экономист обвинил Центробанк в оттоке капитала из России Экономист Хазин обвинил Центробанк в оттоке капитала из России в 2014 году

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Действия Центробанка в 2014 году привели к девальвации рубля и поспособствовали оттоку капитала из страны, заявил экономист и публицист Михаил Хазин ИА SM-News. Он сослался на документы Международного валютного фонда, в которых центробанкам развивающихся стран рекомендовалось девальвировать свои валюты для поддержки ликвидности долларовой системы.

В Чехии мне рассказали, что они многое потеряли в 2014–2015 годах, в Азербайджане, в Китае. Мы потеряли где-то $200 млрд. Набиуллина стимулирует отток капитала из страны, — сказал Хазин.

Он добавил, что высокая волатильность курса рубля к доллару означает доходы валютных спекулянтов, и задался вопросом, существует ли гарантия, что бенефициара таких операций нет в Центробанке.

29 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевую ставку предполагается снижать по мере замедления инфляции, на что может уйти от двух до двух с половиной лет. Также стало известно, что в данный момент инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банкa России. По новому прогнозу регулятора, с учётом проводимой денежно-крeдитной политики годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, cнизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.