Экономист назвал лучший способ контролировать курс рубля во время кризиса Экономист Масленников: плавающий курс рубля — это лучшее решение во время кризиса

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Плавающий курс рубля — это лучшее решение во время кризиса, это показывает история, сообщил экономист Института современного развития Никита Масленников в разговоре с АБН. Он напомнил, что в 2008 году власти пытались поддержать валюту ступенчатой девальвацией и потратили на это более $200 млрд международных резервов.

Поэтому, естественно, с учётом вот этой исторической опции перешли к таргетированной инфляции и, естественно, плавающему курсу рубля. Причём это вещи, абсолютно корреспондирующие друг друга, — сказал Масленников.

До какого уровня дойдёт девальвация, предположить трудно, добавил эксперт. Реальный курс рубля будет в первую очередь зависеть от интенсивности восстановления импорта. Если к концу августа восстановится уровень импорта февраля, то рубль может оказаться в районе 60 за доллар. Если же нет, то он будет крепче, считает Масленников.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что управление курсом рубля грозит резкой девальвацией нацвалюты и снижением независимости и самостоятельности денежно-кредитной политики. Плавающий же курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, объяснила она на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.