Набиуллина рассказала, чем грозит управляемый курс рубля Набиуллина: управляемый курс рубля снизит независимость денежно-кредитной политики России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, тогда как попытки вернуть курс национальной валюты к старым значениям делает его искусственным, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По ее словам, которые приводит РБК, управление курсом рубля грозит резкой девальвацией нацвалюты и снижением независимости и самостоятельности денежно-кредитной политики



Попытки иметь тот курс который был при старых условиях — это <…> искусственный курс. Либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало, — сказала она.

Ранее замглавы ЦБ Алексей Заботкин также заявил, что таргетирование курса рубля приведет к ускорению инфляции, а российская денежно-кредитная политика потеряет независимость, так как будет зависеть от денежно-кредитной политики страны, к валюте которой будет привязан курс рубля. До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщал, что в стране ведётся работа по возвращению к оптимальному курсу рубля.



