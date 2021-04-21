Экономист назвал два важных момента послания Путина Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/83a644a2-a2aa-11eb-80e2-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Делать выводы о реакции рынков на послание главы РФ Владимира Путина Федеральному собранию ещё рано. Однако, считает специалист по финансовым инструментам и трейдер Вячеслав Зайченко, в документе можно выделить два важных нюанса.

Один из них — возможная отмена госрегулирования цен на продукты, что является сигналом бизнесу — власть перестанет «вмешиваться». Второй — заявление Путина по поводу коммерческих кредитов и субсидирования бюджета. Аналитик считает, что инфраструктурные бюджетные кредиты дают понять, что «бесплатных» денег больше не будет, что регионам нужно двигаться и зарабатывать.

Мы живём в капиталистическом государстве, у нас самая важная вещь — это доходы, развитие бизнеса. И пассивной вот этой инертности, которая, я предполагаю, ещё осталась у людей после Советского Союза, что нам помогут, у нас всё сложится, — этого больше не будет, — цитирует Зайченко телеканал «360».

Он отметил, что руководство регионов должно развивать местную экономику и создавать дополнительные мотивационные вещи для жителей, а гражданам тоже необходимо включиться в активную работу.

На фоне оглашения послания российский рубль показал небольшой рост по отношению к доллару США и евро. Зайченко считает, что сложившаяся тенденция на рынках — в пользу валюты РФ.

Рынок позитивно отнёсся к отсутствию в речи российского лидера конкретных угроз по поводу возможных действий войск РФ вблизи украинских границ и на территории Донбасса. Комментируя тему взаимоотношений страны с ближайшими соседями, Путин лишь выразил сожаление, что Запад оставил без адекватной реакции планировавшееся покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В 13:21 мск, когда Путин начал оглашать международную часть послания, курс американской валюты потерял 25,5 копейки и достиг отметки в 76,5525 рубля. Евро подешевел на 46,75 копейки — до 91,86 рубля.

Ранее руководитель аналитического департамента Артём Деев сообщил NEWS.ru, что санкционный фактор рубль отыгрывал в течение длительного времени, пока эти ограничения ожидались. Однако в случае ужесточения антироссийской риторики курс российской валюты может снизиться до отметки в 78 рублей за доллар и 94 рубля за евро.