https://static.news.ru/photo/24fed2d4-582d-11ea-8a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petty Officer 3rd Class Jennifer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы необязательно дадут ожидаемый эффект. Так считают экономисты Института международных финансов (IIF).

По их мнению, Россия давно выстроила крепкую систему защиты от внешних потрясений. Её составляют плавающий рубль, малая зависимость компаний от западных кредитов, двойной профицит, низкий уровень госдолга и большой объём международных резервов Центробанка, сообщает РБК.

Экономисты считают, что принятие полномасштабных санкций против суверенного долга России откликнется последствиями далеко за пределами страны, так как российские гособлигации занимают важное место в глобальной финансовой системе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия некоторых санкций в отношении России, введённых из-за ситуации на Украине. В его пояснительной записке говорится, что действия и политика Москвы «продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике» Вашингтона.