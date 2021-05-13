Дольщиков могут лишить права не принимать «дефектную» квартиру

https://static.news.ru/photo/0437774a-b3d5-11eb-a4e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон о долевом строительстве, которые ликвидируют право дольщиков на отказ от приёма квартиры с недостатками до их устранения застройщиком. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В настоящий момент при обнаружении дефектов у жилья дольщик может отказаться от подписания акта передачи квартиры до их исправления. В случае одобрения поправок дольщик по-прежнему будет иметь право на составление акта с описанием недостатков, однако право на отказ от приёма квартиры или получения компенсации нивелируется.

Некоторые депутаты не поддерживают поправки, поскольку они ущемляют права дольщиков и делают их менее защищёнными, передаёт «Интерфакс». Эксперты и застройщики видят в изменениях выгоду для девелоперов.

Инициаторами поправок выступили депутаты во главе с руководителем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предложили сократить сроки достройки проблемных объектов, разрешив Фонду защиты прав дольщиков не размещать на счетах эскроу деньги, предназначенные для выполнения своих обязательств по их возведению. Таким образом они намерены повлиять на нерадивого застройщика.