Доллар подешевел до 78,1 рубля на Московской Бирже

https://static.news.ru/photo/09027692-1f3a-11eb-9427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара США в начале торговой сессии Московской Биржи потерял 1,57% и составил 78,0975 рубля за единицу. Евро дешевеет на 1,01% — до 91,95 рубля, передаёт площадка в 10:00 мск.

К 10:05 мск американская валюта находилась на отметке 78,35 руб. (-1,25%), евро опустился до 91,905 руб. (-1,06%). Индекс МосБиржи на открытии торгов вырос на 1,36%, индекс РТС — на 1,18%. При этом январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,79% — до $40,49 за баррель.

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК обсуждают будущее сокращение добычи нефти на фоне распространения коронавируса. В странах, входящих в картель, полагают, что рост заболеваемости COVID-19 на Западе может ударить по спросу на нефть. Также не исключаются новые ограничения в Европе.

17 ноября 2020 года возможно принятие решений, которые не позволят ценам на нефть упасть ниже $40 за баррель. В этот день состоится заседание межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+.

Ранее, как писал NEWS.ru, профессор Александр Латкин заявил, что курс рубля к доллару станет значительно снижаться в случае победы на выборах президента США Джо Байдена. По его словам, при победе Дональда Трампа российская нацвалюта продолжит стабильные колебания.