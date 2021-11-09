Доходы российских чиновников предложили привязать к росту ВВП

В России, как и в остальном мире, обсуждают создание наиболее эффективной модели управления государством. Во многом эффективность госуправления зависит от энтузиазма самих чиновников, однако для достижения результата необходимы экономические стимулы, считает предприниматель, автор проекта «20 идей для развития России» Дмитрий Давыдов.

По его мнению, государство должно использовать инструменты частного бизнеса для повышения эффективности своей работы. Так, известно, что частные компании развиваются гораздо активнее государственных, поскольку вознаграждение менеджеров зависит от финансовых успехов предприятия.

Соответственно, нет лучшего стимула, чем привязка результатов к оплате менеджера или чиновника, если мы говорим о государственной службе, — пишет Дмитрий Давыдов на страницах проекта 20idei.ru .

В частности, бизнесмен приводит пример Сингапура, где политики и госслужащие получают годовой бонус в зависимости от роста ВВП. Это дает основание сравнить Сингапур с очень эффективной корпорацией. В России же Давыдов предлагает зарплату госслужащих оставить на прежнем уровне, при этом ввести возможность получения дополнительного вознаграждения (бонуса).

При расчёте бонуса для чиновников необходимо использовать сумму превышения фактического размера ВВП над прогнозным, исключив прибавку, вызванную ростом экспорта сырья. На бонусы предлагается пустить около 40% от суммы превышения, выплаты причастным к наращиванию ВВП должны составлять от 1,5% до 7%, в зависимости от ранга чиновника. Для того чтобы целью госслужащих был именно рост ВВП, а не собственное обогащение, показатель прогноза ВВП нужно устанавливать не меньше, чем фактический показатель в предыдущем году. В противном случае прогноз будет искусственно занижаться, чтобы его легче было превзойти.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предлагаемая автором проекта модель поощрения будет работать не только на чиновников. Для бизнеса также открываются широкие возможности, считает Давыдов, поскольку именно развитие предпринимательства поможет успешно реализовать эффективную модель управления государством. Госаппарат будет заинтересован в повышении конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на внешнем и внутреннем рынке, чтобы производители получали больше доходов, и, следовательно, платили больше налогов. И тогда каждый госслужащий будет бережно относиться к предпринимателям и развитию бизнеса, не досаждать формальными проверками и придирками. Ведь благосостояние бизнеса станет индикатором эффективной работы чиновника и источником получения вознаграждения.

При грамотной реализации этой модели проигравших сторон не будет, считает Давыдов. Государство от внедрения этой модели не несёт никаких расходов, поскольку любые выплаты бонусов будут проводиться только при условии роста экономики и поступлений в бюджет. А денежный приток в казну непременно увеличится.

При этом повышение уровня благосостояния должностных лиц исполнительной власти и госслужащих, связанных со сбором налогов, будет официальным, легальным и прозрачным, это поможет снизить попытки их подкупа. «Они сами будут стремиться минимизировать коррупцию в своих рядах, как фактор, снижающий возможный доход. Нет более действенного механизма, чем тот, когда сам трудовой коллектив стремится выявить коррупционера, — считает предприниматель.

Эти изменения помогут существенно повысить эффективность российского госаппарата, однако реализация этих инициатив невозможна без законодательной поддержки со стороны государства, считает Дмитрий Давыдов.