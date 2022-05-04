Доходы европейской промышленности от экспорта в Россию рухнули Из-за введенных ограничений, в том числе отключения российских банков от SWIFT бизнес ЕС не может получать платежи из России

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

То, что санкции, введенные ЕС против России из-за спецоперации на Украине — оружие обоюдоострое, начинают понимать депутаты Европейского парламента. В конце апреля парламентарий Антонио Мария Ринальди написал письмо в Еврокомиссию, в котором посетовал на то, что европейские компании fashion индустрии не могут принимать платежи от российских клиентов из-за отключения российских банков от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). Парламентарий спросил у чиновников, могут ли они создать систему выполнения таких контрактов. Подробности в материале NEWS.ru

По словам Антонио Марии Ринальди, Евросоюз оперативно принял пакет санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. Регламент (ЕС) 2022/576, в частности, усилил рамки санкций, полностью запретив продажу товаров, стоимость за единицу продукции которых превышает 300 евро, в том числе в индустрии моды. Правда, для контрактов, заключенных до 9 апреля 2022 года, этот запрет не будет применяться до 10 июля 2022 года. Однако в связи с тем, что российские банки были отключены от системы SWIFT, многие компании этой отрасли не могут принимать платежи за доставленные или находящиеся в пути заказы, в том числе за товары стоимостью до 300 евро за единицу, отметил Ринальди.

Илья Питалев/РИА Новости

Ввиду вышеизложенного и больших сумм, которые должны быть возмещены европейским компаниям, создаст ли Совет систему для обеспечения фактического выполнения этих контрактов? — спросил депутат.

Еврокомиссия пока не прокомментировала запрос. Для информации, в Восточном комитете немецкой экономики подсчитали, что в марте немецкий экспорт в Россию рухнул на 57% (что в денежном эквиваленте превышает миллиард евро) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Хотя еще в феврале снижение было лишь на 3,4%.



Санкции, введенные международным сообществом против России в финансовом секторе, и запреты на экспорт, введенные для многих товарных групп, а также перебои в цепочках поставок дали немедленный эффект... Многим компаниям ЕС в настоящее время приходится мириться со спадом заказов и неплатежами клиентов и быстро искать альтернативные рынки, — отметил председатель комитета Оливер Хермес.

По его словам, эта тенденция продолжит усиливаться в ближайшие месяцы.

От SWIFT по состоянию на начало мая отключены семь российских банков. ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Просмвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ.РФ. В шестом пакете санкций еврочиновники обсуждают отключение еще трех банков — Cбера, Московского кредитного и Россельхозбанка.

Как же российскому импортеру перестроить расчеты с европейским поставщиком и выполнить обязательства по контракту, если его банк попал под санкции и его отключили от SWIFT, не возить же наличные в чемодане?

Отключение от SWIFT российских банков означает, что они лишаются канала передачи платежных инструкций в европейский ностро-банк. Ностро- банк, конечно, может предложить российскому банку взаимодействовать по интернет- банку (банк- клиент). Все европейские банки обладают онлайн бэнкинг-каналами для своих юридических и физических лиц. Аналогичный , немного модифицированный канал, они могли бы предложить и российским банкам. Однако комплаенс-службы европейских банков считают, что отключение от SWIFT — это «чёрная метка» и с таким банком работать нельзя. Поэтому единственное, что можно порекомендовать импортерам, переходить в другие российские банки, у которых ещё остались прямые корреспондентские отношения с Европой и они продолжают использовать SWIFT, а таких уже мало, — прокомментировала NEWS.ru на условиях анонимности зампредправления банка, попавшего под санкции.

По ее словам, возможно, росcийские банки будут работать через посредничество банков в других неевропейских странах, с кем у них установлен банк- клиент, а последние будут по SWIFT отправлять платёжные инструкции. То есть платёжная цепочка будет удлиняться. За импорт можно и в юанях (CNY) заплатить. Тоже абсолютно легитимный вариант. Ещё вариант: импортеры будут создавать свои компании в других странах и уже оттуда оплачивать импорт в Россию, добавила она.

Необходимо исходить из того, что европейские банки, в первую очередь, готовы принимать средства и/или исполнять поручения по трансграничным переводам исключительно по системе SWIFT, т.к. во многих банках внутренние процессы, включая комплаенс-проверки, автоматизированы именно под SWIFT. Если банк отключен от SWIFT, то первое и наиболее эффективное решение — перевести расчеты в другой российский банк, наименее подверженный потенциальному отключению от этой межбанковской системы, соглашается с одним из предложенных вариантов решения вице-президент Росбанка Александр Рахманин.

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По его словам, опционально можно рассмотреть варианты, при которых отключенный от SWIFT банк готов использовать альтернативные каналы передачи финансовых сообщений. Но такая опция является рабочей при наличии этого альтернативного канала и готовности европейского банка взаимодействовать с российским банком при помощи этого канала с учетом ограничений, связанных с санкциями.

Исходя из прецедентов, после анонса решения об отключении банку дается условный grace period для завершения расчетов, которые уже находятся в обработке у SWIFT. При гипотетическом сценарии отключения всей банковской системы России от SWIFT у нас имеются альтернативные каналы связи (СПФС, прямые каналы связи с определенными банками, пр.), но возможность их использования будет зависеть от готовности самих иностранных банков подключиться и/или работать по альтернативным каналам, прокомментировал NEWS.ru Александр Рахманин.

Росбанк подключен к SWIFT и исполняет все трансграничные платежи в формате business as usual (без ограничений) с использованием SWIFT, добавил Рахманин.

Антонио Мария Ринальди не ответил на допвопросы NEWS.ru, почему он лоббирует интересы именно fashion-индустрии, хотя потери из-за антироссийских санкций несут и компании других отраслей промышленности Европы, которые экспортируют продукцию в Россию. Какой размер потерь fashion-компаний, а также, имеет ли он сам какое-то отношение к торговой марке Marina Rinaldi. Эта женщина была бабушкой итальянского модельера Акилле Марамотти, одного из основателей торгового дома Max Mara, из которого и «выросла» Marina Rinaldi.