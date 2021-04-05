Дерипаска предложил способ решения главной проблемы российского автопрома

https://static.news.ru/photo/15bdf1ae-96b8-11eb-b835-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ключевой проблемой отечественной автомобильной промышленности является импортозамещение, заявил миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, данная отрасль всё ещё зависит от курса рубля и импортных комплектующих, стоимость которых увеличивается из-за санкций. Он отметил, что в 2020 году на долю российского автопрома пришлось лишь 0,4% ВВП страны.

Как и во многих пострадавших в пандемию отраслях, здесь тоже пора менять действующие подходы, в том числе софинансировать создание новых автокомпонентных производств на условиях 50/50 с частными инвесторами, — говорится в сообщении, опубликованным в Telegram-канале Дерипаски.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут возникнуть сложности с производством автомобилей из-за дефицита микросхем, которые необходимы для электронной «начинки» машины. Пока на складах достаточно подобных микросхем и выпуск машин производится в прежнем объёме. Однако топовые мировые производители уже столкнулись с проблемами. В некоторых случаях дефицит составляет 40%.