Деньги вместо «заморозки»: как бороться с подорожанием продуктов

Торгово-промышленная палата (ТПП) призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты, так как это создаёт угрозы для развития страны. Вместо этого в объединении предложили ввести меры поддержки производителей и граждан, одна из которых — целевые выплаты нуждающимся на продукты. У экспертов эти инициативы вызывают много вопросов. И главный состоит в том, каким образом государство будет контролировать их реализацию.

Предложения Торгово-промышленной палаты содержатся в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса, а также по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, передаёт ТАСС .

Документ был направлен председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину. В нём законодателей просят рассмотреть иные варианты социальной поддержки населения, в том числе раздачу денег и поддержку производителей.

От текущих попыток государства регулировать цены на базовые продукты «целесообразно отказаться», так как это «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов», следует из документа. Вместо сдерживания цен предлагается использовать механизмы мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам.

В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утверждённого на федеральном уровне перечня (потребительская корзина), — говорится в резолюции.

Такая помощь может быть оказана людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, безработным, семьям с детьми, у которых доходы ниже прожиточного минимума. Производителям целесообразно помочь через контроль закупочных цен на горюче-смазочные материалы, льготное кредитование и страхование урожая. Подобные решения исключат риски нынешней практики, отметили в организации.

«Заморозкой» цен проблему не решить, считают в ТПП. Административное сдерживание может дать временные результаты, напомнили там, но в конечном итоге оно приводит либо к стагнации потребительского рынка, либо к дефициту отдельных категорий продовольственных товаров. Всё это сдерживает развитие производства и прямо бьёт по благосостоянию людей.

Идея адресной продовольственной помощи для нуждающихся в России («продовольственных карточек») возникала неоднократно. В 2008 году в России разрабатывался законопроект о продовольственных сертификатах для пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных слоёв населения. В 2010-м и 2012 году вновь обсуждались сертификаты и субсидии. В 2015-м программу адресной продовольственной помощи готовил Минпромторг. Она должна была облегчить положение малоимущих и стимулировать развитие отечественного агробизнеса путём повышения потребительской активности.

На фоне резкого роста цен на социально-значимые товары к этой идее вернулись в декабре 2020 года. Минпромторг тогда предложил ежемесячно перечислять деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Однако в правительстве идею не оценили, заявив, что приоритет при реализации мер поддержки нуждающихся граждан отдаётся тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности.

Одновременно на вышедшую «за рамки» инфляцию обратил внимание президент России Владимир Путин, и правительство наряду с ограничением экспорта агросырья начало регулировать цены на некоторые категории товаров. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до конца марта, но позже в отношении сахара её продлили до 1 июня, подсолнечного масла — до 1 октября.

С одной стороны, ТПП указывает на очевидные вещи (помогать населению нужно, а долго «держать» цены опасно), с другой — эти предложения звучат немного наивно и вызывают больше вопросов, чем дают ответов, комментирует доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идеи о том, что производителей нужно поддерживать, тоже здравые, вот только среди них не видно, чем бизнес предлагает «расплачиваться». Ведь в паре с помощью в комплекте должен идти контроль. В текущем же виде предложения ТПП похожи на известную шутку: «Не учите меня жить, лучше помогите материально». Сергей Черников кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН

К примеру, бизнес хочет льготных горюче-смазочных материалов. Но что мешает завысить их потребление, прикупить дёшево лишнее, а потом втайне продать на рынке по обычной цене, задаётся вопросом эксперт. Каким образом будут отслеживать подобные схемы? Раскрывать госорганам данные о структуре себестоимости бизнес не собирается, да это и опасно при нынешнем качестве госуправления, замечает Черников.

Льготное кредитование — крайне необходимая деталь здоровой национальной экономики, но до тех пор, пока ЦБ независим от государства и «проводит какую-то свою политику», ждать подвижек в этом направлении не имеет смысла, рассуждает эксперт. Да и целевые выплаты на продукты, по его мнению, мера довольно сомнительная.

Что мешает тем же торговым сетям ещё на пару процентов приподнять наценку после начала раздачи денег населению? Отследить это невозможно, ведь в стране и так инфляция, — говорит Черников.

Если же вместо денег использовать «продуктовые карточки», возникнет необходимость в фиксированных ценах на «карточный набор» в магазинах. А это уже государственный контроль себестоимости со всеми вытекающими, предупреждает экономист.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Когана, ни к чему другому, как очередному витку инфляции, реализация предложения ТПП не приведёт.

Совершенно непонятно, в чём конкретно может быть эффективность целевых выплат нуждающимся, а также отказ от госрегулирования цен на ряд товарных групп. Тезисно это звучит так, что цены нужно отпустить в условное свободное плавание, но вместо госрегулирования и демпферного механизма просто выплачивать некоторым группам граждан небольшие суммы на покупку продуктов. При этом факт того, что цены растут для всех, равно как и инфляция влияет на всех, а не только на малоимущих, ТПП, видимо, упустила. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По словам эксперта, выплаты (если эта история получит развитие) будут производиться из региональных бюджетов, но какой будет их адресность и как будут высчитываться подобные пособия — «вопрос на миллион». Как отмечают экономисты, необходимо понять, как именно это будет выглядеть. Если в виде перечисления пособия, то есть риски нецелевого расходования средств. Если производить выплаты в виде условных «продуктовых карточек», то придётся утверждать список продуктов и список магазинов, которые будут их принимать и затем получать средства из бюджета. И это при любом раскладе будут крупные сетевые ретейлеры, которые опять-таки получат свой дополнительный «бонус», объясняет Коган.

Регулирование цен «сверху» вполне сносно справляется со своей задачей. В его отсутствие отпускная стоимость ряда продуктов сегодня была бы выше как минимум на 20%, считает Коган. Вместе с тем объёмы поставок сахара по текущим «потолочным» ценам остались на прежнем уровне, никаких сокращений производств нет. Часть товара идёт на экспорт, где производитель получает сверхприбыль от нынешнего положения на рынке, напоминает эксперт.